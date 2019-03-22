Мартинес: не думаю, что сборная Бельгии сильно выше России

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над национальной командой России (3:1) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы.

«Не думаю, что мы сильно выше России. Думаю, Черчесов проделал великолепную работу. Эта сборная – конкурентоспособная. На чемпионате мира выбили сборную Испании. Очень гибкая команда, которая может играть в четыре защитника и меняться в процессе игры. Мы играли с сильной сборной, которая хотела победить, а не приехала отбывать номер», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три набранных очка у сборных Казахстана и Кипра. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).