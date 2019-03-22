Э. Азар: получил большое удовольствие от победы

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал победу над национальной командой России (3:1) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы. На счету хавбека дубль.

«Мне сегодня понравилось. Я получил большое удовольствие от победы в матче, где забил два гола. Всё прошло хорошо. После нашего поражения со Швейцарией (2:5) должны были ответить перед собственными болельщиками.

Не всё время играли хорошо, но это не касается игры в обороне. Мы создавали шансы и делали свою работу. Тилеманс? Мои комплименты ему. Он был лидером на поле и станет великолепным игроком», — цитирует Азара официальный сайт УЕФА.

Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три набранных очка у сборных Казахстана и Кипра. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).