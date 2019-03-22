Э. Азар: Куртуа смотрел cлишком много видео со мной и попытался финтить, как я

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар после победы над командой России (3:1) в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы пошутил над Тибо Куртуа. Вратарь на 16-й минуте в своей штрафной площади решил продемонстрировать дриблинг, но ошибся, после чего Денис Черышев сравнял счёт.

«Думаю, он смотрел слишком много видео со мной и попытался финтить, как я. Это видео наделает много шума», — цитирует бельгийского полузащитника Marca.

Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три набранных очка у сборных Казахстана и Кипра. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).