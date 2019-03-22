Кирьяков: матч с Бельгией занёс бы в актив сборной России

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от выездного матча национальной команды со сборной Бельгии (1:3) в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.

«Первый тайм получился неплохой. Мы хорошо прессинговали соперника. За счет этого и забили, наказав вратаря за его вальяжность. После перерыва много сил отнял соперник, и наших до конца не хватило. В то же время хозяева поля хорошо действовали при потере мяча, организовывали прессинг. Очень грамотно провели игру, карауля свой момент. Нашу команду подвело исполнительское мастерство. Но всё равно я бы больше занес этот матч в актив, нежели в пассив команде Черчесова.

Как повлияла ранняя замена Кузяева на Миранчука? Далер много двигался и выполнял огромный объем скоростной работы. Конечно, Миранчуку тяжело вступать в такую игру на 26-й минуте, и он немного потерялся. Мы знаем, что Антон хорош тогда, когда много пространства, тогда хорошо использует свои индивидуальные и скоростные качества. Однако когда ты бегаешь без мяча, то можно немного захлебнуться. Так и произошло. Приходилось много отрабатывать сзади, помогать свои защитникам, а впереди не хватало свежести", — цитирует Кирьякова «Спорт уик-энд».