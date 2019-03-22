Б. Игнатьев: если бы не Джикия, то сборная России могла проиграть крупнее

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от выездного матча национальной команды со сборной Бельгии (1:3) в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.



«Результат матча, пожалуй, закономерный. Бельгийцы были лучше как команда, уровень индивидуального мастерства у них выше, чем у нас. Если говорить о самой игре, то план был на матч таким же, как когда мы играли против испанцев на чемпионате мира. Тогда мы добились положительного результата, сегодня — нет. Сыграли в пять защитников, с крайними Фернандесом и Юрой Жирковым, которые закрывали ответственные зоны. Мы отдали пространство, чередовали высокий прессинг с возможностью отойти назад. Но не хватало нам умения, когда соперник проводил быстрые атаки. Так был забит первый мяч в наши ворота.

В целом у нас неплохо получалась игра в обороне, мне понравился Джикия. Если бы не защитник «Спартака», то счет мог быть крупнее, ведь однажды он буквально вынес мяч из ворот. Отмечу, что хорошо дебютировал Ильзат Ахметов. В атаке мы практически ничего не создали. В некоторых предыдущих матчах мы лучше контролировали мяч. Сегодня этого не получилось", — цитирует Игнатьева «Спорт уик-энд».