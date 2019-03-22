Фелиш: всегда мечтал выступать за топ-клубы, но сейчас думаю только о «Бенфике»

Нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны европейских топ-клубов.



«Прямо сейчас я думаю только о «Бенфике». Мы приближаемся к концовке сезона и ведём напряжённую борьбу за чемпионский титул. У меня просто нет времени думать о том, что происходит вокруг. Я всегда мечтал выступать за большие клубы в лучших турнирах, но, как я уже сказал, сейчас я здесь и я счастлив в «Бенфике», которая тоже входит в число лучших команд в Европе», — цитирует Фелиша Marca.



Ранее сообщалось, что за прогрессом Фелиша следят «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Милан». Контракт 19-летнего форварда с лиссабонским клубом действует до лета 2023 года, отступные составляют € 120 млн.



«Ман Сити» вслед за другими топ-клубами заинтересовался Фелишем из «Бенфики»