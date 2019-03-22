Де Лигт сообщил Райоле, что хочет перейти только в «Барселону»

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт намерен в летнее трансферное окно перебраться в «Барселону».



Как сообщает Mundo Deportivo, агент 19-летнего футболиста Мино Райола изначально планировал организовать для своего клиента переход в клуб, не входящий в число ведущих в Европе. Учитывая возраст де Лигта, Райола рассчитывал, что через несколько лет игрок сможет сделать следующий шаг в карьере и тем самым вновь принесёт ему прибыль с комиссионных.



Однако, по словам издания, де Лигт нарушил планы своего агента и сообщил ему, что готов перебраться в топ-клуб уже ближайшим летом и намерен продолжить карьеру именно в «Барселоне».



Ранее сообщалось, что сине-гранатовые сделали «Аяксу» предложение по талантливому защитнику в размере € 60 млн.

«Барселона» предложила «Аяксу» € 60 млн за де Лигта