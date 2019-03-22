Тимофеев: когда тренер говорит по-русски, то доходит чётче

Полузащитник «Крыльев Советов» Артём Тимофеев, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, какие задачи ставит перед собой в команде, а также сравнил российских и иностранных тренеров.



«Конкуренция — всегда хорошо. Ты прибавляешь с каждой тренировкой и игрой. Конкуренция должна быть в каждой команде. В «Крыльях» стремлюсь прибавить в мастерстве, это главная задача. Я хочу получать больше игровой практики и помочь команде остаться в Премьер-Лиге.



Чем отличаются иностранные тренеры от российских? Русские говорят на русском, иностранцы же на своём языке. Это главное отличие. Разный менталитет. У каждого своё видение футбола. Если сравнивать Божовича и Карреру, они оба хорошие тренеры. Но когда говорят по-русски, доходит чётче, чем когда объясняют через переводчика", — сказал Тимофеев в интервью клубному телевидению.

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