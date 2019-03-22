Каррера: моя статуя перед ареной «Спартака»? Тот гладиатор хорошо подходит

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова бывшего футболиста красно-белых Сергея Горлуковича по поводу того, что перед домашним стадионом столичной команды нужно сменить памятник и поставить статую итальянского специалиста.

«Слова Горлуковича о статуе мне перед стадионом? Я слышал о них, но тот гладиатор, который стоит у арены сейчас, хорошо подходит», — сказал Каррера в эфире YouTube-канала Commandos.

Напомним, что Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год и привёл клуб к победе в чемпионате России, а также завоевал с ним Суперкубок России.

В настоящее время красно-белые под руководством Олега Кононова занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги пятую позицию.