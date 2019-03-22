Фёдоров покинул пост генерального директора «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора столичного клуба Сергея Фёдорова.



22 марта прошёл совет директоров клуба, на котором было принято это решение. Временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Андрей Милькин.



«Динамо» благодарит Сергея Алексеевича за проделанную работу", — говорится на официальном сайте московской команды.

Фёдоров занимал пост генерального директора «Динамо» с апреля 2018 года. На этой должности он сменил Евгения Муравьёва, уволенного по инициативе работодателя. Фёдоров — мастер спорта международного класса по плаванию. Заслуженный тренер России. Член Высшего наблюдательного совета Федерации плавания России.