Адам Джонсон вышел из тюрьмы, отбыв половину срока за связь с несовершеннолетней

Бывший футболист сборной Англии Адам Джонсон вышел на свободу после трёх лет тюремного заключения, сообщает The Sun.



31-летний спортсмен, изначально приговорённый судом к шести годам лишения свободы за интимную связь с несовершеннолетней, отбыл лишь половину срока. При этом отныне Джонсон не сможет находиться наедине со своей четырёхлетней дочерью – за ними будет наблюдать социальный работник.



Напомним, в мае 2016 года Джонсон, на тот момент выступавший за «Сандерленд», был осуждён по делу о педофилии после того, как вступил в связь с 15-летней девушкой. Клуб разорвал с футболистом контракт.



Джонсон за свою карьеру также успел поиграть за «Мидлсбро», «Лидс Юнайтед», «Уотфорд» и «Манчестер Сити».