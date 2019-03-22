Фонсека: сейчас я не рассматриваю вариант ухода из «Шахтёра»

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека рассказал, что не думает о досрочном уходе из стана донецкой команды.



«Главная задача – победа в чемпионате Украины. Сейчас мы на первом месте, поэтому всё хорошо. Считаю, что мы хорошо сыграли в еврокубках, но надо понимать разницу между украинскими командами и топ-клубами Европы. «Шахтёр» – хороший клуб, мы мотивированы и хотим выигрывать титулы.



Выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы сейчас для нас очень тяжело. В этом сезоне нам пришлось внести много важных изменений в состав. Мой контракт с «Шахтёром» действует ещё полтора года, и я хочу его доработать. Если поступит предложение, которое соответствует моим интересам и интересам «Шахтёра», то мы его обсудим. Сейчас же я не рассматриваю вариант ухода из «Шахтёра», – цитирует Maisfutebol Фонсеку.

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