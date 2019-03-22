Каррера: понял, что «Спартак» — самая важная команда России, и сразу согласился

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями о переговорах с красно-белыми перед приходом в клуб летом 2016 года.



«Когда меня впервые пригласили в «Спартак», то я начал копаться и понял, что это самая важная команда России. У неё самая большая армия болельщиков, «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Приглашение я принял сразу.



Впервые я встретился с руководством «Спартака» на чемпионате Европы во Франции, где-то в начале июня. И как только я закончил свою работу со сборной Италии, вылетел в Россию. Я не был удивлён предложенной должности. Помощники тренера, которые помогают с защитой, атакой, есть и в Италии. В «Ювентусе» и сборной я занимался именно этой работой: тренировал защитников и объяснял им, что от них хочет видеть Конте», — сказал Каррера в ролике на YouTube-канале Commandos.

Каррера назвал условие для возвращения на работу в Россию