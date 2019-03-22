Главный тренер Аргентины: мы обеспокоены тем, что сейчас происходит с Икарди

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил отсутствие нападающего «Интера» Мауро Икарди в заявке команды на ближайшие матчи, а также выразил обеспокоенность последними событиями вокруг форварда.



«Я поговорил с Мауро перед тем, как огласить состав, и объяснил, почему не стал его вызывать. То, что происходит с ним сейчас, беспокоит сборную. До старта Кубка Америки мы будем наблюдать за развитием событий. Посмотрим, окажется он в команде или нет. Очевидно, последние события, связанные с Икарди, добавляют сборной проблем», — цитирует Скалони Football Italia.



13 февраля Икарди был лишён звания капитана «Интера» и с тех пор не появлялся на поле. Накануне, 21 марта, стало известно, что форвард вернулся к тренировкам с командой.

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