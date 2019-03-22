Р. Билялетдинов: потеря Головина не фатальна, достаточно игроков для его замены

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о поражении сборной России в рамках 1-го тура квалификации Евро-2020 от национальной команды Бельгии.



«Сборной России не хватило игрового мастерства. Отсутствуют взрывные действия со стороны игроков. Потеря Головина не фатальна. У Черчесова достаточно игроков, чтобы его заменить на матч против Казахстана. У нас есть Юрий Газинский, который находится в хорошем игровом тонусе, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук.



Важно, чтобы команда играла в одном стиле, с хорошим контролем мяча. К игрокам такого плана отнёс бы Александра Головина, Ильзата Ахметова, Ивана Облякова и Фёдора Чалова. В будущем они смогут сформировать стиль игры сборной. Сейчас стройности нет. Так как все игроки играют в разных стилях.



Выпад Кудряшова выглядел обоснованным, он обозначал прессинг в надежде на то, что Куртуа ошибётся. Порядок в обороне у нас оставался. Это просто совпадение. Если выставить на поле 10 наших ребят и 10 бельгийцев, то лишь на некоторых позициях мы будем иметь перевес в уверенности работы с мячом и быстроте. Соперник в коллективных и интеллектуальных действиях выглядит сильнее.



Выбор Черчесова в пользу Ахметова — правильный. Их связка с Головиным выглядела очень прилично», — сказал Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

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