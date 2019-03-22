Ильин перенёс операцию по удалению мениска и пропустит 4-6 недель

Нападающий «Урала» Владимир Ильин перенёс операцию на колене и выбыл на длительный срок, сообщает пресс-служба клуба.



26-летний футболист был успешно прооперирован в одной из немецких клиник. Форварду удалили мениск. В скором времени Ильин вернётся в расположение «Урала» в Екатеринбург, где продолжит курс реабилитации. Ожидается, что сроки восстановления игрока составят примерно четыре-шесть недель.



Ильин выступает за «Урал» с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 играх Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. Екатеринбургская команда после 20 туров находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице первенства с 23 очками в активе.

«Варди назвал себя «человеком из ниоткуда». Я — такой же» Интервью с нападающим «Урала» Владимиром Ильиным, который в 18 лет мог закончить с футболом, а сегодня готов снова забить «Спартаку».