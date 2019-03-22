Каррера: не знаю, когда «Спартак» снова станет чемпионом. Может, в этом сезоне

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о следующем завоевании красно-белыми титула чемпиона России.



«Не знаю, когда «Спартак» снова станет чемпионом. Может, в этом сезоне. Да, при мне клуб взял титул впервые за 16 лет, но я просто делал то, за что мне платили. То есть всё, чтобы сделать «Спартак» чемпионом, и мы смогли добиться этого вместе с командой. А сейчас я не знаю, что произойдёт, я же не маг», — сказал Каррера в ролике на YouTube-канале Commandos.



Каррера возглавил «Спартак» в начале сезона-2016/17 и сумел привести команду к первому титулу чемпиона России с 2001 года. Осенью прошлого года итальянский специалист был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.

Каррера рассказал, что было самым сложным при работе в России