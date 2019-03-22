Зинченко: если Силва попытается меня обыграть – приедет в Манчестер без ног

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что переписывался со своим одноклубником — полузащитником сборной Португалии Бернарду Силвой перед очным матчем национальных команд.



«Он написал мне: «Скажи, что ты играешь слева в защите. Я хочу тебя проверить». Я предупредил его ещё в Англии, если он попытается меня обыграть – приедет в Манчестер без ног», – цитирует Зинченко телеканал «Футбол 1».

Сегодня, 22 марта, в первом туре отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Португалии сыграет с командой Украины. Также в группе В выступают команды Сербии, Латвии и Люксембурга.

С полным календарём отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться на «Чемпионате».