Ахметов: не совсем тот дебют за сборную, которого я хотел, но всё впереди

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в своём «инстаграме» поделился эмоциями от дебюта за сборную России. Накануне, 21 марта, хавбек принял участие в матче 1-го тура квалификации чемпионата Европы—2020 с Бельгией (1:3).



«Дебют состоялся. Правда, не совсем такой, какой я хотел, но всё впереди! Благодарю за колоссальную поддержку! Вместе сильнее. Дальше – больше! Ин ша Аллах!» — говорится в сообщении Ахметова.

Во 2-м туре отбора к Евро-2020 сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта. По итогам 1-го тура на первых трёх местах в группе I расположились Кипр, Казахстан и Бельгия. С положением команд в других группах можно ознакомиться на «Чемпионате».