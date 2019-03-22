Джеко и Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке в перерыве матча со СПАЛом

Между футболистами «Ромы» произошёл конфликт в перерыве матча 28-го тура итальянской Серии А со СПАЛом, который состоялся в минувшие выходные и завершился поражением столичной команды со счётом 1:2.



Как сообщает Corriere dello Sport, после окончания первого тайма в раздевалке чуть не подрались нападающие Стефан Эль-Шаарави и Эдин Джеко. Босниец выразил недовольство тем, что партнёр не отдал ему передачу в одном из эпизодов. Эль-Шаарави грубо ответил на претензию, и между игроками началась потасовка. Нападающие не успели нанести друг другу ударов, поскольку одноклубники успели их разнять.



Также издание отмечает, что Эль-Шаарави по итогам инцидента остался недоволен и действиями главного тренера «Ромы» Клаудио Раньери. Специалист принял решение заменить форварда перед началом второго тайма, при этом оставив на поле Джеко.

Сарри может стать главным тренером «Ромы»