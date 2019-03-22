Ругани подпишет с «Ювентусом» новый контракт на 4 года

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани не покинет свою команду. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист согласовал с туринским клубом новый контракт сроком на четыре года. Отмечается, что по новому соглашению зарплата Ругани увеличится до € 3 млн в год.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему футболисту со стороны «Челси» и «Ромы». В нынешнем сезоне Ругани провёл в составе «Ювентуса» в чемпионате Италии 11 матчей (все — в основном составе), в которых отметился двумя забитыми мячами.

Защитник выступает за туринский клуб с 2015 года, когда перешёл из «Эмполи». Является трёхкратным чемпионатом Италии, трёхкратным обладателем Кубка страны, обладателем Суперкубка Италии и финалистом Лиги чемпионов.