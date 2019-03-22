«Интер» видит в Джеко замену Икарди, «Рома» требует за игрока около € 30 млн

Миланский «Интер» нашёл футболиста, способного заменить нападающего Мауро Икарди в случае его ухода в летнее трансферное окно.



Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Corriere dello Sport, нерадзурри нацелились на приобретение форварда «Ромы» Эдина Джеко. «Волки» потребуют за 33-летнего боснийца около € 30 млн. Сам игрок готов перебраться в миланскую команду и подписать контракт на три года.



Ранее стало известно, что Икарди впервые с 13 февраля вернулся к тренировкам с «Интером». Аргентинец был лишён капитанской повязки, после чего перестал выходить на поле, заявляя о травме колена. При этом медицинский осмотр не выявил у него серьёзного повреждения.



Джеко в нынешнем сезоне итальянской Серии А принял участие в 23 матчах, в которых отметился 7 голами и 3 результативными передачами.

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