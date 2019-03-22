Бэйл: мы с Роналду отлично ладили, СМИ пытаются раздуть конфликт из ничего

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл опроверг слухи о напряжённых отношениях с бывшим форвардом «сливочных» Криштиану Роналду, ныне выступающим за туринский «Ювентус».



«Криштиану – невероятный футболист. Я наслаждался игрой с ним. СМИ пытаются раздуть конфликт из ничего, между нами никогда не было проблем. Мы отлично ладили. Роналду очень многое дал «Реалу», забив огромное количество голов. Потрясающий игрок, который продолжает показывать себя», — цитирует Бэйла Daily Mail со ссылкой на BT Sport.



Ранее сообщалось, что Бэйл может покинуть «Реал» после окончания сезона. В 22 матчах нынешнего розыгрыша испанской Примеры 29-летний валлийский нападающий отметился 8 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.

Агент: Бэйл сможет достичь уровня Роналду, если дать ему играть, как он хочет