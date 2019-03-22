С «Бирмингема» снято 9 очков

«Бирмингем», который выступает в английском Чемпионшипе, лишился девяти очков за нарушение правил рентабельности, сообщает ВВС. Потери бирмингемской команды за последние три года составили в среднем по £ 13 млн (около € 15 млн) ежегодно. Правила английской футбольной лиги не допускают такое положение дел.



При этом издание отмечает, что «Бирмингем» больше не будет наказан каким-либо образом — денежным штрафном или запретом на трансферы.



До снятия очков «Бирмингем» занимал в турнирной таблице Чемпионшипа 13-е место с 50 очками. После применения санкций бирмингемская команда опустилась на 18-ю позицию. Теперь клуб будет находиться всего в пяти очках от зоны вылета.

Таблицу Чемпионшипа можно посмотреть на «Чемпионате».