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С «Бирмингема» снято 9 очков

С «Бирмингема» снято 9 очков
Футбол / Англия

«Бирмингем», который выступает в английском Чемпионшипе, лишился девяти очков за нарушение правил рентабельности, сообщает ВВС. Потери бирмингемской команды за последние три года составили в среднем по £ 13 млн (около € 15 млн) ежегодно. Правила английской футбольной лиги не допускают такое положение дел.

При этом издание отмечает, что «Бирмингем» больше не будет наказан каким-либо образом — денежным штрафном или запретом на трансферы.

До снятия очков «Бирмингем» занимал в турнирной таблице Чемпионшипа 13-е место с 50 очками. После применения санкций бирмингемская команда опустилась на 18-ю позицию. Теперь клуб будет находиться всего в пяти очках от зоны вылета.

Таблицу Чемпионшипа можно посмотреть на «Чемпионате».

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