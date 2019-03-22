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Н’Диайе: когда мы с Нисимурой не можем понять друг друга, бывает весело

Н’Диайе: когда мы с Нисимурой не можем понять друг друга, бывает весело
Футбол / РПЛ

Малийский нападающий ЦСКА Лассана Н’Диайе рассказал, как он общался на сборах, живя в одной комнате с японцем Такумой Нисимурой.

«Да, у нас была одна комната на двоих. Мы жили вместе, но общались с трудом (улыбается). Я пока плохо говорю по-английски, Такума тоже почти не знает этого языка. Когда мы не можем понять друг друга, бывает весело. А если не понятно совсем ничего, мы используем переводчик на телефоне, он нам помогает.

Если мне доведётся провести свой первый матч за ЦСКА именно сейчас, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы или забить, или отдать голевой пас. Вообще, моя цель — заиграть в новой команде, выходить на поле в официальных матчах, помогать побеждать и, конечно, забивать голы», — цитирует форварда пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА заявил Н'Диайе под 18-м номером
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