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Гол в концовке помог Южной Корее победить Боливию в товарищеском матче

Гол в концовке помог Южной Корее победить Боливию в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры

Сборная Южной Кореи добилась победы в товарищеском матче с командой Боливии, который состоялся сегодня, 22 марта, на стадионе «Мунсу Кап» в городе Ульсан и завершился со счётом 1:0.

Командам не удавалось открыть счёт вплоть до самой концовки встречи. Лишь на 86-й минуте южнокорейцам удалось выйти вперёд благодаря голу полузащитника Ли Чун Ёна. Боливии до конца матча так и не удалось восстановить равенство.

Сборной Южной Кореи во время нынешнего перерыва на международные матчи также предстоит встретиться с Колумбией. Игра состоится 26 марта на стадионе «Сеул Ворлд Кап» в Сеуле и начнётся в 14:00 мск. В свою очередь Боливия в этот же день встретится с Японией. Матч пройдёт на стадионе «Кобе Винг» в Кобе, начало – в 14:30 мск.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
22 марта 2019, пятница. 14:00 МСК
Южная Корея
1 : 0
Боливия
1:0 – Ён – 86
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