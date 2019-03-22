Гол в концовке помог Южной Корее победить Боливию в товарищеском матче

Сборная Южной Кореи добилась победы в товарищеском матче с командой Боливии, который состоялся сегодня, 22 марта, на стадионе «Мунсу Кап» в городе Ульсан и завершился со счётом 1:0.



Командам не удавалось открыть счёт вплоть до самой концовки встречи. Лишь на 86-й минуте южнокорейцам удалось выйти вперёд благодаря голу полузащитника Ли Чун Ёна. Боливии до конца матча так и не удалось восстановить равенство.



Сборной Южной Кореи во время нынешнего перерыва на международные матчи также предстоит встретиться с Колумбией. Игра состоится 26 марта на стадионе «Сеул Ворлд Кап» в Сеуле и начнётся в 14:00 мск. В свою очередь Боливия в этот же день встретится с Японией. Матч пройдёт на стадионе «Кобе Винг» в Кобе, начало – в 14:30 мск.