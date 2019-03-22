Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020

Сборная России из Брюсселя отправилась в Казахстан на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды.

Матч Казахстан — Россия состоится послезавтра, 24 марта. Игра состоится на стадионе «Астана Арена» в Астане, начало — в 17:00 мск. Встречу обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. В роли его ассистентов выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Раде Обренович, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.



Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три очка у сборных Казахстана и Кипра. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).