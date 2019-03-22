Боярский: Головин повторил подвиг Акинфеева, но отбил ногой не мяч, а соперника

Известный актёр Михаил Боярский поделился мнением о поражении сборной России в рамках 1-го тура квалификации Евро-2020 от национальной команды Бельгии (1:3).

«Бельгийцы намного сильнее, как в индивидуальном плане, так и тактически. Они играют остро и физически готовы лучше нашей сборной. Бельгия моментально отрывается от своих ворот и переходит в атаку. Ответный гол был случайным, нежели логичным. Сборная играла самоотверженно, но этого не хватило для победы. Штанга спасла один раз. Вчера играй не играй, а бельгийцев было не победить.

Очень часто, добираясь до середины поля, мы разворачивали наши действия назад. Должна быть задача всегда продвигаться вперёд.



Ильзат Ахметов справился с ответственностью, возложенной на него, очень порадовал. Юрий Жирков ничего не мог поделать с пенальти. Активность Дзюбы приносила свои плоды. Поход Кудряшова на чужие ворота случился от переизбытка желания. Лучшее – враг хорошего. Что касается Джикии, то он провёл убедительную игру, спас наши ворота. А вот вратари у нашей сборной бывали и лучше.



Установка не идти на провокации должна звучать до матча. Александр Головин повторил подвиг Игоря Акинфеева, но отбил ногами не мяч, а соперника. Необходимо быть сдержанным. Нужно переживать за команду, а не за свои собственные обиды», — сказал Михаил Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.