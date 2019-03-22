Руни: ван Гал — один из лучших тренеров в тактическом плане, с кем я работал

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, выступающий сейчас за американский клуб «Ди Си Юнайтед», рассказал о работе под руководством экс-наставника манкунианцев Луи ван Гала.

«Ван Гал был одним из лучших тренеров в тактическом плане, с кем мне доводилось работать. Особенно это касалось распределения ролей при игре в обороне. Все игроки правильно располагались на поле как в атаке, так и в защите.

С ван Галом мы выиграли несколько трофеев, но это было не то, на что все надеялись», — приводит слова Руни talkSPORT.

67-летний ван Гал тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка Англии—2015/16. 11 марта 2019 года он объявил о завершении тренерской карьеры.