Президент московского «Спартака» и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Леонид Федун выразил обеспокоенность средним возрастом нынешнего состава сборной России.
«У сборной в нынешнем составе мало шансов выйти на какой-то уровень, и большой вопрос, когда начать создавать новую команду – то ли ждать конца Евро-2020, то ли начинать уже сейчас планировать четырёхлетний цикл в расчёте на ЧМ-2022. У нас достаточно много молодёжи, а у многих из тех, кто играет сегодня, нет перспектив дожить до катарского чемпионата.
Посмотрите на состав – и увидите, что у нас достаточно много футболистов в возрасте 30 плюс. Да, на данный момент они превосходят молодых, но просто необходимо понимать, что через некоторое время долгожители сборной будут не в состоянии решать задачи», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».
Накануне, 21 марта, сборная России уступила Бельгии в 1-м туре квалификации чемпионата Европы—2020 со счётом 1:3. Во 2-м туре национальная команда встретится с Казахстаном. Матч состоится 24 марта на стадионе «Астана-Арена». Соперниками россиян по группе I также являются команды Кипра, Шотландии и Сан-Марино. С составом остальных групп в отборочном турнире к Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
Федун: у многих из этого состава сборной нет перспектив дожить до ЧМ-2022