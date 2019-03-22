Англия — Чехия: онлайн-трансляция матча начнётся 22 марта в 22:45

В матче 1-го тура группы A отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Англии примет национальную команду Чехии. Встреча состоится сегодня, 22 марта, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матч обслужит португальская бригада арбитров. Главный судья — Артур Соареш Диаш. Помогать ему будут Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервным рефери назначен Угу Мигел.

Ранее сборные Англии и Чехии встретились дважды. Первая игра состоялась 18 ноября 1998 года на «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:0 в пользу англичан. Во втором матче, который прошёл 20 августа 2008 года на «Уэмбли», была зафиксирована ничья — 2:2. Обе встречи были товарищескими.