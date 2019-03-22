Главный тренер Аргентины Скалони: Месси и Дибала могут играть вместе

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил уверенность, что ему удастся совместить на поле нападающих Лионеля Месси и Пауло Дибалу.

«Я считаю, что Месси и Дибала совместимы на поле. Я уверен, что это возможно, но нужно поработать. Уверен, что мы добьёмся этого в нужный момент. Сейчас этого нет, так как у нас было немного времени для подготовки. Со временем они смогут играть вместе», — приводит слова Скалони Goal.

Напомним, что 31-летний Месси вернулся в сборную Аргентины после девятимесячного перерыва. В последний раз он играл за национальную команду на чемпионате мира—2018, который прошёл в России.

Сегодня, 22 марта, сборная Аргентины проведёт товарищеский матч с Венесуэлой. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнётся в 23:00 мск.