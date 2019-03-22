Молдавия — Франция: онлайн-трансляция матча начнётся 22 марта в 22:45

В матче 1-го тура группы H отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Молдавии примет национальную команду Франции. Встреча состоится сегодня, 22 марта, в Кишинёве на стадионе «Зимбру». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матч обслужит бригада арбитров из Македонии. Главный судья — Александар Ставрев. Помогать ему будут Марьян Кировски и Деян Костадинов. Резервным рефери назначен Димитар Мечкароски.

Последнюю игру сборная Молдавии провела на выезде с Казахстаном 21 февраля. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Национальная команда Франции последний раз выходила на поле 20 ноября 2018 года. Тогда подопечным Дидье Дешама дома удалось обыграть Уругвай — 1:0. Оба матча были товарищескими.