УЕФА открыл дело в отношении Неймара за оскорбление судей после матча с «МЮ»

УЕФА выдвинул обвинения бразильскому нападающему «ПСЖ» Неймару за оскорбления официальных лиц после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

После матча Неймар опубликовал ругательства в адрес судей в сторис своего «инстаграма». Напомним, что в этой встрече главный арбитр Дамир Скомина назначил пенальти в ворота «ПСЖ» после просмотра видеоповтора. В результате пропущенного гола с одиннадцатиметрового французский клуб вылетел из турнира.

Дело будет рассмотрено контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА. Дата рассмотрения ещё не подтверждена. Форварду грозит трёхматчевая дисквалификация.

Напомним, что 27-летний Неймар в данный момент восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.