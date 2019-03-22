Куртуа: считаю себя одним из лучших, испанская пресса хочет меня уничтожить

Вратарь мадридского «Реала» и национальной команды Бельгии Тибо Куртуа сказал, что считает себя одним из сильнейших голкиперов в мире, несмотря на критику со стороны СМИ.

«Считаю себя одним из лучших, несмотря на то что испанская пресса хочет меня уничтожить. Чувствую себя очень сильным. Я спокоен, поскольку хорошо тренируюсь и хорошо играю», — приводит слова Куртуа Squawka News.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Тибо пропустил 30 голов в 24 матчах. В Лиге чемпионов бельгийский вратарь пропустил в свои ворота 8 мячей в 5 встречах.

24 марта сборная Бельгии на выезде проведёт матч 2-го тура группы I отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с национальной командой Кипра. Встреча состоится в Никосии на стадионе «ГСП» и начнётся в 22:45 мск.