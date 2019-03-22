Тальяфико: «Аякс» сыграет с «Ювентусом» с таким же энтузиазмом, как с «Реалом»

Аргентинский защитник амстердамского «Аякса» Николас Тальяфико поделился ожиданиями от противостояния с «Ювентусом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«В матчах с „Ювентусом“ у нас будет такой же энтузиазм, как и во встречах с „Реалом“. Чтобы остановить Роналду, мы должны работать всей командой. Нам необходимо показать свою лучшую игру: владеть мячом, делать отборы, контролировать игру.

Нам будет непросто, но у нас будет 180 минут. Мы должны выработать правильную стратегию на эти два матча», — приводит слова Тальяфико Football Italia со ссылкой на Mundo Deportivo.

Первый матч «Аякс» — «Ювентус» состоится 10 апреля в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Ответная игра пройдёт в Турине 16 апреля на стадионе «Альянц».