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«Милан» готов продать Кессье за € 40 млн

«Милан» готов продать Кессье за € 40 млн
Футбол / Англия

«Милан» может расстаться с ивуарийским полузащитником Франком Кессье. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

По данным источника, миланский клуб готов продать футболиста за € 40 млн. Интерес к хавбеку проявляют английские «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и французский «Пари Сен-Жермен».

22-летний Кессье перешёл в «Милан» летом 2017 года из «Аталанты» на правах аренды за € 8 млн. Через два года миланцы выкупили трансфер игрока за € 24 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах национального итальянского чемпионата, стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти), а также одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действителен до лета 2021 года.

«Арсенал» вслед за «Тоттенхэмом» заинтересовался хавбеком «Милана» Кессье
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