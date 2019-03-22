Хавбек «Фулхэма» Сери покинет клуб летом

Ивуарийский полузащитник Жан-Микаэль Сери покинет «Фулхэм» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс в своём «твиттере».

По данным источника, футболист вернётся в чемпионат Франции. В 2017 году Сери был близок к переходу в «Барселону», но его трансфер сорвался в последний момент.

27-летний Сери перешёл в «Фулхэм» летом 2018 года из «Ниццы». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах английского национального чемпионата (26 — в основном составе), стал автором одного забитого мяча, а также двух результативных передач. Его контракт с английским клубом действителен до лета 2022 года.

После 31 тура «Фулхэм», набрав 17 очков, находится в зоне вылета в АПЛ, занимая 19-е место в таблице.