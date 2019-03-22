Баттл за звание лучшего легионера в истории РПЛ. Представляем вторую группу!

«Чемпионат» в своём официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» продолжает баттл, в ходе которого пользователи определят лучшего легионера в истории Российской Премьер-Лиги.



Баттл подразумевает групповой турнир (8 групп), из которого в стадию плей-офф (с 1/8 финала) выйдут по два лучших футболиста из каждой группы.



В настоящий момент проходит второй раунд баттла, участниками которого стали Матьё Вальбуэна, Ахмед Муса, Иржи Ярошик, Леандро Фернандес, Веллитон, Николас Ломбертс, Роберто Карлос и Радек Ширл.

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».