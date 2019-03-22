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Молодёжная сборная России U21 обыграла Швецию в товарищеском матче

Молодёжная сборная России U21 обыграла Швецию в товарищеском матче
Футбол / Сборная России

Молодёжная сборная России U21 в товарищеском матче обыграла сверстников из Швеции в товарищеском матче. Встреча состоялась в испанской Марбелье.

Победу россиянам принесли нападающие «Краснодара». Счёт на 19-й минуте открыл Иван Игнатьев, а перед самым свистком на перерыв второй гол забил Магомед-Шапи Сулейманов.

Сбор россиян в Испании продлится до 26 марта. Следующий матч российская «молодёжка» проведёт с Норвегией (25 марта).

Напомним, в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы — 2021 сборная России попала в пятую группу. Соперниками россиян станут национальные команды Болгарии, Эстонии, Латвии, Польши и Сербии. Первый матч российская сборная проведёт 6 сентября на своём поле с командой Сербии.

Товарищеские матчи U21. Март 2019
22 марта 2019, пятница. 19:00 МСК
Россия U21
2 : 0
Швеция U21
1:0 – Игнатьев – 19, 2:0 – Сулейманов – 45+1
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