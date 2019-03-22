Португалия — Украина: Роналду и Зинченко выйдут с первых минут

Тренерские штабы сборных Португалии и Украины определились с составами на матч 1-го тура группы B отборочного турнира чемпионата Европы—2020.

Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью, Карвалью, Невеш, А. Силва, Б. Силва, Роналду.

Запасные: Са, Бету, Фонте, Мариу, Данилу, Р. Силва, Фелиш, Жота, Руй, Пицци, Семеду, Соуза.

Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Марлос, Коноплянка, Яремчук.

Запасные: Бойко, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Буяльский, Цыганков, Сидорчук, Мораес, Безус.

Матч Португалия — Украина состоится сегодня, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.