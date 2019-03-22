Англия — Чехия: Кин и Санчо сыграют в основе хозяев

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Чехии на матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020, который состоится сегодня, 22 марта. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия: Пикфорд, Чилвел, Магуйар, Кин, Уолкер, Дайер, Хендерсон, Алли, Санчо, Стерлинг, Кейн
Запасные: Хитон, Батлэнд, Триппьер, Роуз, Тарковски, Райс, Уорд-Праус, Баркли, Уилсон, Хадсон-Одои
Чехия: Павленка, Кадержабек, Челюстка, Калас, Новак, Павелка, Соучек, Янкто, Гебре Селассие, Дарида, Шик
Запасные: Коларж, Коубек, Цоуфаль, Змргал, Дочкал, Фрыдек, Масопуст, Крал, Сухи, Кудела, Выдра, Шкода
Матч Англия — Чехия начнётся в 22:45 мск.
Аналитики: сборная Англии расправится с Чехией в матче квалификации Евро-2020