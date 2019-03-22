Молдавия — Франция: Погба, Гризманн и Мбаппе — в стартовом составе гостей

Тренерские штабы национальных команд Молдавии и Франции определились с составами на матч 1-го тура группы H отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

Молдавия: Кошелев, Рябчук, Посмак, Жардан, Карп, Ионица, Чеботару, Антонюк, Гынсарь, Кочук, Николаеску.

Запасные: Намашко, Челядник, Розгонюк, Цуркан, Антон, Санду, Амброс, Дамашкан, Платика, Милинчану, Граур.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Курзава, Канте, Погба, Коман, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Запасные: Манданда, Ареола, Кимпембе, Лемар, Лемар, Матюиди, Зума, Сиссоко, Фекир, Сидибе, Товен, Ндомбеле.

Матч Молдавия — Франция состоится сегодня, 22 марта, в Кишинёве на стадионе «Зимбру» и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.