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Черногория упустила победу в матче отбора Евро-2020 с Болгарией

Черногория упустила победу в матче отбора Евро-2020 с Болгарией
Футбол / Евро-2020

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Болгарии сыграла вничью с национальной командой Черногории со счётом 1:1. Встреча состоялась в Софии на стадионе «Василь Левски». Обслуживал матч арбитр Рудди Букке, ему помогали Фредерик Акетт и Жюльен Паселли.

Счёт был открыт на 50-й минуте — автором гола стал Стефан Мугоша. Спас хозяев от поражения Тодор Неделев, реализовав 11-метровый на 82-й минуте. Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов отыграл все 90 минут, не отметился результативными действиями и получил жёлтую карточку.

Болгария и Черногория выступают в группе А со сборными Англии, Чехии и Косово.

В следующем туре Болгария на выезде сыграет с Косово. Черногории предстоит домашняя игра с Англией. Оба матча пройдут 25 марта.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 1-й тур
22 марта 2019, пятница. 20:00 МСК
Болгария
1 : 1
Черногория
0:1 – Мугоша – 50, 1:1 – Неделев – 82 (пен)
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