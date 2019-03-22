Э. Азар: хочу достичь уровня Салаха

Нападающий лондонского «Челси» и национальной команды Бельгии Эден Азар назвал футболистов, которым больше всего пытается подражать.

«Нравится Лука Модрич, он больше, чем я, действует на позиции полузащитника. Конечно, нравятся Лионель Месси и Криштиану Роналду. Мо Салах — один из моих хороших друзей. Он делает что-то невероятное. Смотрю на его игру и пытаюсь достичь такого же уровня», — сказал Азар в интервью NBC Sports.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эден забил 13 голов и отдал 11 результативных передач в 29 матчах. В активе Салаха 17 мячей и 7 голевых пасов в 31 встрече.

«Ливерпуль», набрав 76 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Челси» (57) занимает шестое место.