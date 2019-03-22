Бэйл — лучший игрок года в Уэльсе по версии профессиональных футболистов

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл признан лучшим игроком Уэльса в 2018 году по версии профессиональных футболистов. Об этом сообщил Бэйл в своём «твиттере».

«Для меня большая честь получить приз «Игрок года» по версии профессиональных футболистов», — написал Бэйл, прикрепив свою фотографию с наградой.

29-летний Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором восьми забитых мячей (один — с пенальти), а также двух результативных передач. На его счету три гола и две голевые передачи в семи матчах Лиги чемпионов. Контракт Бэйла с «Реалом» истекает летом 2022 года.