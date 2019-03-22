Кьеллини: Манчини принёс спокойствие, веру и энтузиазм в сборную Италии

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о главном тренере команды Роберто Манчини накануне матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Финляндией.



«В команде отличная атмосфера, игроки хорошо ладят, но так было и в предыдущие годы. Очевидно, что сыгранность команды отличается от той, которая появляется за 45-50 дней на предтурнирном тренировочном сборе. Наша цель — достичь этого через полтора года. Нам нужна путёвка на Евро-2020. У нас начинается новое приключение.

У Манчини есть свои элементы футбола. Я всегда старался учиться у моих тренеров и товарищей по команде. Рад добавить Манчини в число замечательных тактиков, с которыми работал.



Манчини принёс в команду спокойствие, веру и энтузиазм. Нам были нужны эти качества после провала в отборе ЧМ-2018", — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Матч Италия — Финляндия состоится завтра, 23 марта, в 22:45 мск.