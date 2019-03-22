Бэйл: Кариус не мог сделать сейв в моменте с моим первым голом в финале ЛЧ

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл признался, что ему не жалко футболистов «Ливерпуля», которые проиграли его команде в финала Лиги чемпионов 2018 года.

Встреча прошла в Киеве и завершилась со счётом 3:1 в пользу «сливочных». Бэйл стал автором дубля. Первый мяч валлиец забил ударом через себя. В моменте со вторым голом Гарета голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, допустив ошибку, отбил мяч в свои ворота.

«Уверен, игрокам «Ливерпуля» не было бы меня жалко, если бы они сделали то же самое. Это было невезение. У Кариуса не задался вечер, но не думаю, что он мог бы сделать сейв в моменте с моим первым голом», — сказал Гарет в интервью BT Sport.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бэйл забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах. «Реал» вылетел из турнира на стадии 1/8 финала, уступив амстердамскому «Аяксу» (2:1, 1:4).