Жиру завершит карьеру в сборной Франции после чемпионата Европы—2020

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру после матча 1-го тура группы H отборочного турнира чемпионата Европы—2020 со сборной Молдавии сообщил, что после Евро-2020 завершит карьеру в национальной команде.

«Евро-2020 станет моим последним турниром со сборной Франции. После этого мне придётся уступить дорогу молодым. Килиан Мбаппе станет законной девяткой в национальной команде», — приводит слова Жиру RTL France.

Матч Молдавия — Франция состоялся в Кишинёве на стадионе «Зимбру» и завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Во 2-м туре французы в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» сыграют с Исландией, а национальная команда Молдавии в Эскишехире на «Эскишехир Арене» встретится с Турцией. Оба матча состоятся 25 марта.