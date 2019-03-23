Шевченко: не позволить чемпионам Европы забить у себя дома — отличный результат

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Португалии. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и закончилась со счётом 0:0.

«Мы полностью выполнили план на игру по части обороны. Не позволить чемпионам Европы забить у себя дома — отличный результат. В целом я доволен командой на 80%. Были некоторые фазы в матче, когда у нас не всё получалось. Но Португалия — очень сильная команда, которая здорово перестраивалась и создавала нам много трудностей», — приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.

В следующем туре Португалия на своём поле сыграет с Сербией. Украине предстоит выездная игра с Люксембургом. Оба матча состоятся 25 марта.